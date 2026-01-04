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٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٥:٢٤ م

نائب الرئيس الإيراني : نعترف بحق الاحتجاج في البلاد

نائب الرئيس الإيراني : نعترف بحق الاحتجاج في البلاد

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامیة محمد رضا عارف، على أن الحكومة تعترف بحق النقد والاحتجاج في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عارف، خلال الاجتماع الطارئ لهيئة تنظيم السوق اليوم الاحد : إن الحكومة تؤكد على شعار الوفاق الوطني، وتعترف في الوقت نفسه بأن البلاد تواجه بعض أوجه القصور والتحديات.

وأضاف: نحن نتقبل الاحتجاج والنقد، وهذه من طاقات النظام، وهو ما سمعناه أيضاً في تصريحات قائد الثورة الإسلامية يوم أمس، حيث أكد سماحته على أن الاحتجاج حق للشعب؛ مردفا ان الحكومة الرابعة عشرة ومنذ بداية مهامها، تابعت هذا النهج، إلا أن هناك أطرافاً تسعى لاستغلال الوضع، وتحاول عبر التغلغل والانتهاز جرّ الاحتجاجات نحو العنف، الأمر الذي يتطلب اليقظة والحذر.

وتابع عارف بالقول : إن الحكومة تعترف بحق النقد والاحتجاج، وهذه من ميزات ثورتنا، ولا يمكننا أن نسلك طريقاً غير هذا النهج استناداً إلى سيرة الأئمة (عليهم السلام).

رمز الخبر 1966967

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