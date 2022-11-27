ألمانيا تحاول تغطية سجلها الأسود في حقوق الإنسان باصدار قرارات ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، تحدث في حوار خاص لـ "مهر" حول سبب نهج ألمانيا العدائي ضد إيران، قائلاً: "للحكومة الألمانية سجل سلبي بشأن حقوق الإنسان ضد بلدنا".

وأشار إلى أن: "ألمانيا كانت مصدرة للأسلحة الكيماوية لنظام صدام، وهذه الأسلحة استخدمت في الحرب المفروضة على إيران، ولايزال العديد من محاربيننا يتطببون نتيجة الأعمال العدائية للألمان خلال الحرب".

وتابع عموئي: "في العام الماضي ومع تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، تعزز النهج السلبي ضد بلدنا في نظام السياسة الخارجية والحكومة في هذا البلد ، ولا نعتبر هذه المسألة مفيدة للعلاقات الثنائية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإسلامي: "إن الإجراءات التي اتخذها الألمان اليوم في سعيهم لإصدار قرار ضد جمهورية إيران الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان، لا يتوافق مع سجل الألمان في مجال حقوق الإنسان".

وقال: الألمان يحاولون التغطية على سجلاتهم السلبية بشأن حقوق الإنسان، من خلال اتباع السلطات الألمانية لنهج سياسي عدائي ضد إيران في قضايا حقوق الإنسان.

وأضاف عموئي: "إن تأثير الحركات المعادية لإيران في أحزاب الحكومة الائتلافية الألمانية يظهر بوضوح أنها متأثرة بتلقينات الجماعات المعادية للجمهورية الإسلامية، وقد أدت هذه التلقين إلى تعزيز النهج السلبي للحكومة الألمانية ضد بلدنا"، مؤكداً أن هذه المواقف العدائية ستؤثر على العلاقات بين جمهورية الإسلامية وألمانيا.

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