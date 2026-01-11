١١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١:٤٥ م

 العميد رادان : العناصر الرئيسية لاثارة اعمال الشغب سينالون عقابهم بعد سير المراحل القانونية

اعلن قائد قوات الامن الداخلي في ايران العميد احمد رضا رادان اليوم الاحد ان الليلة الفائتة (ليلة السبت/الاحد) شهدت القاء القبض على العناصر الرئيسية التي تقود اعمال الشغب والارهاب في البلاد وان هؤلاء سينالون عقابهم بعد سير المراحل القانونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيما يخص عدد قتلى احداث الشغب والاعمال الارهابية الاخيرة قال العميد رادان "وفقا لتقارير الطب العدلي ومراجعات الخبراء فان جزءا كبيرا من القتلى قتلوا بالاسلحة الباردة وطعنات السكاكين، وفيما يخص حالات القتل بالطلقات النارية، كانت مسافات اطلاق النار قريبة جدا ما يظهر بان اعمال القتل ليست من فعل قوات الامن بل تسبب بها عناصر مدربة تم توجيهها ، وهذا يثبت بان مستوى العنف الذي تم ممارسته كان منظما.

وصرح العميد رادان بأن مثيري الشغب هم في الحقيقة جنود اعداء ايران وهؤلاء قد خانوا وطنهم وكانوا ينوون الاضرار بأمن البلاد.

You are replying to: .
