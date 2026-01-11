 العميد رادان : العناصر الرئيسية لاثارة اعمال الشغب سينالون عقابهم بعد سير المراحل القانونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان فيما يخص عدد قتلى احداث الشغب والاعمال الارهابية الاخيرة قال العميد رادان "وفقا لتقارير الطب العدلي ومراجعات الخبراء فان جزءا كبيرا من القتلى قتلوا بالاسلحة الباردة وطعنات السكاكين، وفيما يخص حالات القتل بالطلقات النارية، كانت مسافات اطلاق النار قريبة جدا ما يظهر بان اعمال القتل ليست من فعل قوات الامن بل تسبب بها عناصر مدربة تم توجيهها ، وهذا يثبت بان مستوى العنف الذي تم ممارسته كان منظما.

وصرح العميد رادان بأن مثيري الشغب هم في الحقيقة جنود اعداء ايران وهؤلاء قد خانوا وطنهم وكانوا ينوون الاضرار بأمن البلاد.

