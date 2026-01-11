ارهابيين يعترفون بتلقيهم تعليمات بالقتل وارتكاب الجرائم في اعمال الشغب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان التقاير الميدانية والشواهد العينية واعترافات المعتقلين في اعمال الشغب اظهرت تلقي الارهابيين تعليمات من قبل محرضيهم ومنظميهم بالقتل وارتكاب الجرائم خلال اعمال الشغب، واستهداف الافراد من مسافة قريبة بالرأس او الرقبة.

وقال العميد ردان، قائد الأمن الداخلي في ايران حول عدد ضحايا اعمال الشغب: فيما يخص ضحايا الرصاص فإن مسافة الاطلاق كانت قريبة جدا مما يدل على انها لما تكن من جهة قوى الامن، بل هي من قبل عناصر ارهابية مدربة وموجهة، ودليل على ان اعمال العنف تدار بتوجيهات واوامر.

واشار رضائي، متحدث لجنة الأمن الوطني، في حديث له إلى ان العديد من الضحايا اصيبوا بطلقات خلف الراس ومن مسافة قريبة.

واكدت تقاير الاطباء الشرعيين ان اكثر الضحايا في اعمال الشغب كانت بطلق ناري قريب من الرأس، وفي احد الاعترافات لمثيري الشغب اعترف رسميا بتلقيه تعليمات من قبل رئيس مجموعته بارتكاب جرائم القتل واطلاق النار على الرأس مباشرة.