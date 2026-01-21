اللواء وحيدي: اليوم يتألق الحرس الثوري الإسلامي في ذروة قوته كعادته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف اللواء أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، المكانة الرفيعة لهذه المؤسسة ورسالتها الجادة في حفل توديع وتقديم نائب القائد، قائلاً: هذه مؤسسة مقدسة بُنيت على إرث الشهداء، وينبغي أن يكون هذا الصرح المتين مثالًا للمجتمع المثالي الذي نسعى إليه.

وفي إشارة إلى المراحل التطورية للثورة الإسلامية، قال: يمتلك الحرس الثوري الإسلامي حقًا القدرة العظيمة على تجسيد كل من المرحلة الثالثة من الثورة، أي الدولة الإسلامية، والمرحلة الرابعة، أي المجتمع الإسلامي، في داخله. أي أنه ينبغي أن يكون تجسيدًا للنظام الإداري الإسلامي ومثالًا للمجتمع الإسلامي. هذا النهج مصدر أمل ودليل لجميع السالكين في هذا الطريق.

مؤكدًا أن النصر النهائي من عند الله، استشهد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني بالآية الكريمة: «اِن تَصبِروا و تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا». وأضاف: إن الصبر في وجه العدو، ومقاومة الشدائد، والتقوى، وهي الروحانية نفسها التي أكد عليها سماحته، تحمينا من أي مكيدة للعدو.

وأشاد بأداء الجيل الجديد من أعضاء الحرس الثوري، قائلًا: اليوم، يتألق الحرس الثوري في أوج قوته كعادته. لقد رأينا كيف تألق شبابنا في الصراعات الأخيرة. وهذا من شرف الحرس الثوري أن يضم نخبة من هؤلاء الشباب الذين قلوبهم مع الله، ولا شك أنهم سينتصرون.

ذكّر الجنرال وحيدي قائلاً: لقد أثبت هذا الأداء صحة قول قائد الثورة الاسلامية بأن شباب اليوم يتفوقون على الجيل الأول من الثورة. وأعرب عن أمله في الخدمة في منصبه الجديد قائلاً: بإذن الله، سأكون قادراً على خدمة القائد العام المحترم للحرس الثوري الإيراني وكل فرد عزيز من أفراد الحرس الثوري كخادم متواضع، وأسأل الله: «رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنی مُخرَجَ صِدقٍ وَ اجعَل لی مِن لَدُنکَ سُلطانًا نَصیراً».