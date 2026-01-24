  1. إيران
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١:٢٥ م

العميد وحيدي: أي عملٍ مغامر من جانب الأعداء سيُقابل بردٍّ قاسٍ

العميد وحيدي: أي عملٍ مغامر من جانب الأعداء سيُقابل بردٍّ قاسٍ

في إشارةٍ إلى الجاهزية التامة للرد على أي عدوانٍ على البلاد، قال نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي، كما في حرب الأيام الاثني عشر والفتنة الأخيرة، تم إحباط جميع مخططات الأعداء لهزيمة إيران الإسلامية، فنحن على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي عملٍ مغامر من جانب أعداء الشعب الإيراني اللدودين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد الحرس الثوري الاسلامي، العميد وحيدي يوم السبت في المؤتمر الوطني لشهداء أذربيجان الغربية الاثني عشر ألفًا: إن الأعداء، الذين تلقوا ضربةً قاسيةً من إيران في حرب الأيام الاثني عشر، سعوا إلى التعويض عن هزيمتهم بالتحريض على الفتنة في الأحداث الأخيرة، وهذه المرة، بوحدة وتضامن الشعب الإيراني العظيم، مُنيوا بهزيمةٍ نكراء.

وأكد أن الأعداء استهدفوا أرواح وممتلكات الشعب تحت شعار دعم الشعب الإيراني، قال: "إن فرض عقوبات جبانة على الشعب الإيراني وارتكاب جرائم تاريخية ليسا سوى جزء من مؤامرات الأعداء ضد الأمة الإيرانية".

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي: "في الاضطرابات الأخيرة، تظاهروا بدعم الشعب بينما كانوا يقطعون رؤوس الأطفال والأبرياء ويرتكبون جرائم لا حصر لها في البلاد".

وتابع: "الدرس الذي استخلصناه من هذه الأحداث هو أن هدف أمريكا وحلفائها هو تمزيق إيران وإسقاط عظمتها؛ إنهم يريدون تقويض وحدة إيران وإخضاع البلاد لسيطرتهم".

