مظاهرات غاضبة في أمريكا: آلاف ينددون بـ"وحشية" سياسات ترامب ضد المهاجرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنت التظاهرات مع الذكرى السنوية الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وسط تصاعد الغضب الشعبي بعد حوادث عنيفة أثارت صدمة واسعة، أبرزها اقتحام عناصر اتحاديين سيارة مواطنة أمريكية وسحبها بعنف، وقتل امرأة تبلغ 37 عاماً تدعى ريني غود برصاص قوات الأمن في منيابوليس خلال الأسابيع الماضية.

في العاصمة واشنطن، تجمع مئات المحتجين في مسيرات حاشدة، بينما شهدت مدن أصغر مثل آشفيل في ولاية نورث كارولاينا مظاهرات مماثلة، حيث ردد المتظاهرون شعارات قوية مثل: “لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأمريكية”.

وفي جامعات ومدارس ثانوية، خرج الطلاب في كليفلاند (أوهايو) وسانتا في (نيو مكسيكو) للمشاركة، مرددين هتافات: “لا للكراهية.. لا للخوف.. اللاجئون مرحب بهم هنا”.

وتخطط الاحتجاجات للانتقال غربًا خلال الساعات القادمة إلى مدن كبرى مثل سان فرانسيسكو وسياتل، حيث من المتوقع تنظيم مسيرات كبيرة بعد الظهر والمساء.

في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن سياساتها المتشددة في ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين تحظى بتفويض شعبي من الناخبين. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تكشف رفضاً أغلبياً لاستخدام القوة المفرطة من قبل ضباط إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وغيرها من الوكالات الاتحادية.

وتعكس هذه المظاهرات تصاعد الاستقطاب السياسي والاجتماعي داخل الولايات المتحدة، مع تزايد الاتهامات بأن سياسات ترامب تحولت إلى “حملة قمعية” ضد المهاجرين والأقليات.

