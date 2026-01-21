خسائر ضخمة في "وول ستريت" بسبب تهديدات ترامب التجاریة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.06% إلى 6796.86 نقطة، مسجلا أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2025.

وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.39% إلى 22954.32 نقطة. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.76% إلى 48488.59 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وجاء الانخفاض مع تجنب المستثمرين للمخاطرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية لدفعها إلى قبول مطالبه بضم غرينلاند.

وفاقمت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن اندلاع نزاع عسكري بين دول الناتو في القطب الشمالي، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

