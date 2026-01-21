  1. الدولية
خسائر ضخمة في "وول ستريت" بسبب تهديدات ترامب التجاریة

شهدت سوق الأسهم الأمريكية انهيارا حادا أمس حيث فقدت نحو 1.4 تريليون دولار في يوم واحد بعد تهديدات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفتح جبهة صراع تجاري جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 2.06% إلى 6796.86 نقطة، مسجلا أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2025.

وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.39% إلى 22954.32 نقطة. وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.76% إلى 48488.59 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وجاء الانخفاض مع تجنب المستثمرين للمخاطرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية لدفعها إلى قبول مطالبه بضم غرينلاند.

وفاقمت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف بشأن اندلاع نزاع عسكري بين دول الناتو في القطب الشمالي، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

