وزير الخزانة الأمريكي: أحدثنا فوضى في إيران بالضغوط الاقتصادية

اعترف وزير الخزانة الاميركي بدور الولايات المتحدة الامريكية في أعمال الشغب الاخيرة في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخزانة الامريكي، سكوت باسنيت: بممارسة أقصى الضغوط على إيران عبر العقوبات، ودون إطلاق رصاصة واحدة، خرج الناس إلى الشوارع.

في الواقع، تُعدّ العقوبات نوعًا من السياسات الاقتصادية التي غذّت الأحداث الأخيرة في إيران.

خلال فترة حكم ترامب، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 520 عقوبة على هيكل مبيعات النفط الإيراني، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، بتقييدها تعاون بنكين أجنبيين مع إيران، أشعلت فتيل ما يُعرف بـ"المجاعة الكبرى" في إيران.

 لم تقتصر محاولة الولايات المتحدة لخلق أزمة معيشية في إيران على هذه الإجراءات، بل قامت خلية إرهابية تابعة للولايات المتحدة، بقيادة زعيم الشغب، بإحراق 419 متجرًا في إيران.

