ويتكوف: لقد أجرينا اتصالات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح ستيف ويتكوف، كبير المفاوضين الأمريكيين، في مقابلة مع قناة CNBC: "نحن لا نتفاوض مع إيران". وفي الوقت نفسه، أكد أنه أجرى اتصالات مع إيران.

وكانت وكالة أكسيوس الأمريكية قد زعمت سابقًا أنه جرى تواصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وويتاكر في الأسابيع الأخيرة.

كما أعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع رويترز أمس، أن لقاءً مع عراقجي مدرج على جدول أعماله.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية حتى الآن أيًا من هذه الاجتماعات أو الاتصالات.

