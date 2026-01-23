إحصائيات وزير الخارجية الايراني حول حجم الدمار في العمليات الإرهابية الأخيرة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، إحصائيات حول حجم الدمار والخسائر البشرية في العمليات الإرهابية الأخيرة رداً على تغريدة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي خاطب المتظاهرين الأمريكيين قائلاً: "خطتنا بسيطة للغاية: إذا اقتحمتم كنيسة أو هاجمتم شرطيا فيدرالياً، فسنبذل قصارى جهدنا لإيداعكم السجن".

الدمار والخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإرهابية الأخيرة في إيران:

الأضرار:

● 305 سيارات إسعاف وحافلات

● 24 محطة وقود

● 700 متجر محلي (بقالة)

● 300 وحدة سكنية خاصة

● 750 بنكًا

● 414 مبنى حكوميًا

● 749 مركز شرطة

● 120 مركزًا لقوات الباسيج

● 200 مدرسة

● 350 مسجدًا

● 15 مكتبة

● كنيستان أرمنيتان

● 253 محطة حافلات

● 600 جهاز صراف آلي

● 800 سيارة خاصة

● إجمالي الوفيات: 3117

● عدد القتلى من المواطنين وقوات الأمن: 2427

● عدد الإرهابيين: 690

