مباحثات بين "غروسي" و"عبد العاطي" حول ملف إيران النووي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن رافائيل غروسي وبدر عبد العاطي اجتمعا على هامش قمة دافوس في سويسرا وتناولا ملف إيران النووي.

وقال غروسي في منشور له على منصة "اكس": التقيت بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على هامش قمة دافوس 2026 وتناقشنا حول الأحداث في المنطقة وملفات الوكالة الذرية ومن ضمنها الملف الإيراني."

وأضاف: "أتوجه بالشكر لمصر على دورها البنّاء في دعم المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني"

يذكر أن مدير وكالة الطاقة الذرية الدولية التقى أيضاً الثلاثاء بوزير الخارجية الهولندي على هامش قمة دافوس، وتناقشا حول البرنامج النووي الإيراني.

