  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٤ ص

رئيس وزراء قطر: نصحنا واشنطن بالحل الدبلوماسي بشأن إيران

رئيس وزراء قطر: نصحنا واشنطن بالحل الدبلوماسي بشأن إيران

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إنّ بلاده نصحت واشنطن بالحل الدبلوماسي بشأن أزمة إيران، داعياً الاحتلال الإسرائيلي إلى "الانسحاب من قطاع غزة لإكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك بحسب ما ذكره المسؤول القطري، في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتـصادي العالمي "دافوس" الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام.

ولفت آل ثاني إلى أنّ المنطقة "تمرّ بالكثير من التوتر"، موضحاً أنّ بلاده "لا تريد رؤية تصعيد، ونصحت واشنطن بالحلّ الدبلوماسي لملف إيران النووي".

وتأتي هذه التصريحات بعد تزايد الحديث عن عدوان أميركي محتمل على إيران، في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخّل العسكري المباشر في الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

وجرى تداول العديد من الأخبار التي تفيد بأنّ واشنطن تراجعت عن ضرب إيران بعد وساطات عربية وإقليمية، إلّا أنّ ترامب نفى ذلك قائلاً: "لقد اقتنعت بنفسي".

/انتهى/

رمز الخبر 1967559

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات