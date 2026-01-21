رئيس وزراء قطر: نصحنا واشنطن بالحل الدبلوماسي بشأن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك بحسب ما ذكره المسؤول القطري، في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتـصادي العالمي "دافوس" الذي انطلق الاثنين ويستمر عدة أيام.

ولفت آل ثاني إلى أنّ المنطقة "تمرّ بالكثير من التوتر"، موضحاً أنّ بلاده "لا تريد رؤية تصعيد، ونصحت واشنطن بالحلّ الدبلوماسي لملف إيران النووي".

وتأتي هذه التصريحات بعد تزايد الحديث عن عدوان أميركي محتمل على إيران، في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخّل العسكري المباشر في الأحداث التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

وجرى تداول العديد من الأخبار التي تفيد بأنّ واشنطن تراجعت عن ضرب إيران بعد وساطات عربية وإقليمية، إلّا أنّ ترامب نفى ذلك قائلاً: "لقد اقتنعت بنفسي".

