اللواء باكبور: يد الحرس الثوري على الزناد استعداداً لتنفيذ أوامر قائد الثورة

أفادت وكالة مهر للأنباء، في رسالة له بمناسبة الأيام الشعبانية ويوم حرس الثورة، أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء محمد باكبور: "نحن حراساً للثورة، وسنبقى حراساً للثورة، وبإذن الله وبفضل الألطاف الإلهية، سنقوم نحن وإخواننا المجاهدين والفدائيين كتفاً بكتف في صف واحد كالبنيان المرصوص، ببناء حصناً ودرعاً أقوى وأمنع من ذي قبل لأمن البلاد وعزتها، مقابل عاصفة الفتن والعداوات والأحقاد الصهيوأمريكية."

وأضاف اللواء باكبور في رسالته :"ونحن نحذر الأعداء المجرمين اللاإنسانيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العنصري المزعوم، أن يستخلصوا العبر والدروس من التجارب التاريخية وخصوصاً تجربتهم في حرب الـ12 يوماً، وندعوهم أن يتجنبوا أي سوء تقدير أو حسابات، وإلا سيواجهون مصيراً أكثر إيلاماً."

وتابع قائد الحرس الثوري في رسالته: "إن يد حرس الثورة الإٍسلامية وإيران العزيزة على الزناد، وإنهم أكثر جهوزيةً من أي وقتٍ مضى لتنفيذ أوامر وخطط القائد العام للقوات المسلحة، السيد القائد المفدّى."

