اللواء باكبور: الجرحى شهداء أحياء ورصيد استراتيجي لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء محمد باكبور، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، أصدر رسالة بمناسبة ذكرى مولد أبي الفضل العباس (ع) ويوم المضحي، جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الرابع من شهر شعبان المعظّم، ذكرى الميلاد السعيد لحضرة أبي الفضل العباس عليه السلام، رمز البصيرة والوفاء والشجاعة والصمود في ميادين الابتلاءات الإلهية العسيرة، والاقتداء بالولاية، يشكّل مناسبة ثمينة لتكريم «يوم المضحي» والإشادة بحملة راية الصلابة والمقاومة لدى الشعب الإيراني العظيم.

إن جرحى الثورة الإسلامية الأبيّين هم امتداد لطريق حامل لواء كربلاء؛ أولئك الرجال الذين، في الاختبار الكبير للدفاع المقدّس، وقفوا في وجه العدوان الشامل للعدو البعثي وداعميه العالميين، وبإيثار واعٍ وصمود لا نظير له، رسموا معالم العزة والاقتدار لإيران الإسلامية، وقدّموا صحتهم قربانًا لضمان استقلال البلاد وأمنها المستدام. وهم اليوم شهداء أحياء ورصيد استراتيجي للأمة الإيرانية في ترسيخ ثقافة المقاومة والردع الوطني.

ويشكّل دور المضحين الشامخين بعد الدفاع المقدّس فصلًا مضيئًا من الجهاد المتواصل وتحمل المسؤولية الثورية في مختلف ساحات حاجة الثورة والبلاد. فحضورهم المؤثر والملهم في المجالات الدفاعية والأمنية، والإدارة والقيادة، والإعمار والتنمية، والعلم والتكنولوجيا، والثقافة والتربية، ومساندة الشعب والخدمات الاجتماعية، شاهد واضح على حقيقة أن الجَرح ليس نهاية الميدان، بل بداية لمسؤولية أعمق في بناء «إيران القوية». لقد كانوا ولا يزالون، بصبرهم وحكمتهم وخبرتهم العملية، أعمدة راسخة لعبور البلاد التحديات وتثبيت اقتدارها الوطني.

وبمناسبة هذا الميلاد المبارك والمشرّف، أتقدّم بأحرّ التهاني بمناسبة «يوم المضحي» إلى جميع جرحى الدفاع المقدّس وجرحى الثورة الإسلامية الأبيّين، وكذلك جرحى الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا والفتنة الأميركية الأخيرة، وإلى عائلاتهم الصابرة والمضحية، معربًا عن خالص تقديري لتضحياتهم الخالدة خلال الدفاع المقدّس ولدورهم الكبير في مختلف ميادين البلاد.

وأسأل الله تعالى دوام العزة والصحة والتوفيق لهؤلاء الرموز المشرّفة للملحمة، في ظل عناياته الإلهية، وبركات حضرة بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، والالتزام بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي).

اللواء

محمد باكبور

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية

