الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام وهدم منشآت الأونروا بالقدس ويؤكد دعمه للوكالة

أفادت وكالة مهر للأنباء، في بيان صدر الأربعاء، شدد الاتحاد الأوروبي على أنه لا يزال داعمًا قويًا للأمم المتحدة، التي تُعد أونروا جزءًا منها، مؤكدًا التزامه الكامل بنظام دولي متعدد الأطراف يقوم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن وكالات الأمم المتحدة تضطلع بدور محوري في تنفيذ هذه المبادئ، وفي صون الأمن العالمي، وحماية حقوق الإنسان الأساسية وضمان إعمالها.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على مواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لوكالة أونروا، باعتبارها جهة رئيسية في توفير المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية.

وكانت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت، صباح الثلاثاء، أعمال هدم لمنشآت داخل مجمع وكالة أونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الكنيست الإسرائيلي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، قانونًا نهائيًا يقضي بحظر نشاط وكالة أونروا في فلسطين المحتلة، بدعوى “مشاركة بعض موظفيها” في عملية طوفان الأقصى التي جرت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

/انتهى/