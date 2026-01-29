الاناضول: وزير الخارجية الايراني يزور تركيا غدا الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى تركيا غدًا الجمعة 30 يناير/كانون الثاني في زيارة رسمية لعقد اجتماعات رسمية.

وحسب وكالة الأناضول، سيؤكد هاكان فيدان، خلال لقائه ومحادثاته مع نظيره الإيراني، على عمق العلاقات التاريخية بين تركيا وإيران، وعلى الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في ضمان أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

كما سيشدد، خلال هذا اللقاء، على عزم تركيا على توسيع العلاقات الثنائية من خلال آليات مثل "المجلس الأعلى للتعاون التركي الإيراني" الذي أُنشئ عام 2014.

