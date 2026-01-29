  1. الدولية
٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٥ ص

محادثة هاتفية بين وزيري خارجية مصر وفرنسا حول إيران

 أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، حيث أكد عبد العاطي على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن صحيفة اليوم السابع، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها صباح اليوم أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس السلك الدبلوماسي الفرنسي جان نويل بارو.

وجاء في البيان: ناقش عبد العاطي سبل خفض التوتر في المنطقة وتكثيف الجهود لاحتواء التوترات وتهدئة الوضع سلميًا.

وأضافت الوزارة: "خلال هذا الاتصال الهاتفي، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق شامل".

في الأيام الأخيرة، زعمت وسائل إعلامية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست والإيكونوميست، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ومصادر إقليمية، أن المخاوف بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تزايدت.

ووفقاً لهذه المصادر، قد تؤدي الإجراءات الأمريكية إلى سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد القواعد الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط.

