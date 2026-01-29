الجيش الايراني يدمج الف طائرة مسيرة في اربعة وحدات قتالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد طُوّرت هذه الطائرات المسيّرة المُدمجة حديثًا بما يتماشى مع التهديدات الأمنية الناشئة والدروس العملياتية المستفادة من حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة. وقد أنتج هذه الأنظمة متخصصون من الجيش بالتعاون مع وزارة الدفاع.

صُمّمت هذه الطائرات المسيّرة لتناسب فئات عملياتية متعددة، تشمل الضربات والهجمات والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وهي مُخصصة لاستهداف أهداف ثابتة ومتحركة مُحددة في المجالات البحرية والجوية والبرية.

وبعد دمج الطائرات المسيّرة الأرضية والبحرية، أكّد رئيس أركان الجيش، اللواء أمير حاتمي، أن الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها يظل أولوية قصوى للجيش. وأوضح أن الاستعداد للعمليات القتالية السريعة والاستجابة الحاسمة لأي شكل من أشكال العدوان لا يزال يُوجّه تخطيط الجيش الدفاعي بما يتوافق مع التهديدات المُتوقعة.

ونظرًا لاعتبارات أمنية عسكرية، لم يتم نشر أي صور للطائرات المسيرة المدمجة.

