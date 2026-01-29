  1. إيران
٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٢:٤٩ م

الخارجية الإيرانية تؤكد زيارة عراقجي إلى تركيا

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه سيتوجه السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى تركيا في زيارة رسمية مُجدولة مسبقاً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في رسالة على قناة "إكس" : "سيتوجه وزير الخارجية الدكتور عراقجي إلى تركيا يوم الجمعة في زيارة رسمية."

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جيرانها انطلاقاً من سياسة حسن الجوار والمصالح المشتركة."

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان قد زار طهران في 29 ديسمبر/كانون الأول.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن عراقجي سيتوجه إلى تركيا يوم الجمعة لمناقشة آخر التطورات في إيران والتوترات مع الولايات المتحدة.

