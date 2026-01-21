الأمن الايراني يعتقل عناصر ارهابية مسلحة في محافظة ايلام غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت دائرة الامن العام في محافظة ايلام بان هؤلاء العناصر كانوا قد اطلقوا النار نحو المواطنين والقوى الامنية في عدة مدن بمحافظة ايلام (سرابلة وآسمان آباد وهليلان واكواز ملكشاهي وآبدانان).

واضافت ان الاعمال الاخرى التي قام بها هؤلاء الارهابيون، تخريب الاماكن العامة والحكومية والبنوك واحراق مكتب امام الجمعة والمسجد الجامع لمدينة سرابلة وغلق الطرق واستعراض القوة بالاسلحة وتهديد اصحاب المحال التجارية.

واوضحت بانه تم ضبط 19 بندقية قتال وصيد و 3 قنابل يدوية و 76 زجاجة حارقة وعدد من الاسلحة البيضاء، من اوكار هؤلاء الاشرار المسلحين الذين كانوا على صلة بقناة "انترناشيونال" الارهابية.

وقالت انه من العمليات الاخرى لكوادر الامن اعتقال مرتكب عملية اغتيال قائد الشرطة في مدينة هليلان.

كما تم اعتقال العناصر الرئيسية لاعمال الشغب في مدينة درة شهر الذين كانوا على صلة بعناصر زمر انفصالية.

يذكر انه خلال اعمال الشغب الاخيرة في محافظة ايلام ، استشهد 4 من القوات العسكرية والشرطية من ضمنهم قائد شرطة هليلان وجرى احراق عدد من الدوائر الحكومية والبنوك والمتاجر والمساجد واضرحة الاولياء.

