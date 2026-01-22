  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٢:٥٢ م

عملية نوعية ضد عصابة للسطو المسلح في "إيرانشهر" تسفر عن تحييد واعتقال 7 أشخاص

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان عن تنفيذ عملية نوعية للشرطة ضد عصابة للسطو المسلح في مدينة "ايرانشهر"، أسفرت عن تحييد 3 و اعتقال 4 أشخاص وضبط عدد من الأسلحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن العميد محمد رضا اسحاقي، قائد قوى الأمن الداخلي في سيستان وبلوشستان: قبل عدة ساعات، تم تفكيك عصابة سطو مسلح كانت تخطط لسرقة متجر ذهب ومجوهرات عن طريق انتحال شخصية رجال الأمن في مدينة إيرانشهر، العصابة المذكورة ذات سوابق متعددة في محافظات هرمزجان وكرمان.

وأضاف العميد اسحاقي: بالتعاون مع قوى الأمن في هرمزجان، وباستخدام أحدث الأساليب الشرطية والفنية، تم اكتشاف مخبأ أعضاء العصابة في مدينة إيرانشهر، الذين قاموا فور رؤيتهم لعناصر الأمن بإطلاق النار صوبهم، مما أجبر عناصرنا على استخدام أسلحتهم و الرد بالمثل.

وأعلن العميد اسحاقي: أسفرت هذه العملية عن تحييد ثلاثة من أعضاء العصابة واعتقال أربعة آخرين. وتم ضبط ثلاث أسلحة من نوع كلاشينكوف وعدد من الذخائر، و3 سيارات من نوع "بيجو". إن أجهزة الأمن لن تتسامح مع أي شكل من الجريمة أو المساس بأمن المجتمع.

یاسر المصری

