  1. إيران
  2. المجتمع
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١١:٢١ ص

تحييد واعتقال 12 عضواً من منظمة "أنصار الشيطان" الإرهابية

تحييد واعتقال 12 عضواً من منظمة "أنصار الشيطان" الإرهابية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تنفيذ عمليات نوعية ضد منظمة أنصار الشيطان الإرهابية في سيستان وبلوشستان، تم خلالها تحييد واعتقال 12 من أعضاء المنظمة وضبط عدد من الأسلحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تنفيذ عمليات نوعية في محافظة سيستان وبلوشستان، وجاء في البيان: ألقت السلطات القبض على 11 عضواً من هذه الجماعة الإرهابية التكفيرية في 3 عمليات مشتركة نفذتها قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومديرية الاستخبارات العامة في ولاية سيستان وبلوشستان، وجهاز الأمن الداخلي، وقُتل أحد قادة العمليات لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية، ويدعى "غول محمد شاهوزي"، في اشتباك مع قوات الأمن.

وتابع البيان : كان هؤلاء الإرهابيون يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان وكانوا يختبئون في المناطق المحيطة بمدينة زاهدان. تم اكتشاف ومصادرة سلاح آر بي جي، و24 قذيفة آر بي جي، وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف وذخائرها، و6 مسدسات، وكميات من الذخيرة ومعدات صنع القنابل من مخبأ الإرهابيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1967566
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات