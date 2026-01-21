تحييد واعتقال 12 عضواً من منظمة "أنصار الشيطان" الإرهابية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تنفيذ عمليات نوعية في محافظة سيستان وبلوشستان، وجاء في البيان: ألقت السلطات القبض على 11 عضواً من هذه الجماعة الإرهابية التكفيرية في 3 عمليات مشتركة نفذتها قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومديرية الاستخبارات العامة في ولاية سيستان وبلوشستان، وجهاز الأمن الداخلي، وقُتل أحد قادة العمليات لهذه الجماعة الإرهابية التكفيرية، ويدعى "غول محمد شاهوزي"، في اشتباك مع قوات الأمن.

وتابع البيان : كان هؤلاء الإرهابيون يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان وكانوا يختبئون في المناطق المحيطة بمدينة زاهدان. تم اكتشاف ومصادرة سلاح آر بي جي، و24 قذيفة آر بي جي، وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف وذخائرها، و6 مسدسات، وكميات من الذخيرة ومعدات صنع القنابل من مخبأ الإرهابيين.

