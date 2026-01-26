  1. الدولية
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:١٢ ص

إصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بوسط برلين

صرحت وسائل إعلام ألمانية، بإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار وقع في مبنى سكني بحي تيرغارتن في برلين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت نقلاً عن مصادر أمنية، أنه تم العثور على خمسة جرحى في شقة بشارع فيشمان في حي تيرغارتن ببرلين.

وأكدت الشرطة أنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في موقع الحادث على صلة بإطلاق النار الذي وقع في شقة بالطابق الخامس.

وفي موقع الحادث، قدم المسعفون وفرق الإسعاف الإسعافات الأولية لامرأة ورجل مصابين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى ضحيتين أخريين.

وقد أصيب اثنان من الجرحى بجروح خطيرة جراء طلقات نارية. ونُقل جميع المصابين إلى المستشفيات.

وتمكن أحد الجرحى من الوصول إلى مستشفى قريب، وتخضع مداخل المستشفى حالياً لحراسة الشرطة. وقد تم تطويق المنطقة المحيطة بموقع الحادث، ويجري التحقيق في الحادث.

