اللواء صفوي: اطلاق مئات الصواريخ في حرب الـ 12 يوما ارغم الصهاينة على التراجع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان واضاف اللواء يحيى رحيم صفوي اليوم الخميس في مراسم تكريم "يوم الحرس الثوري" وتابين ذكرى الشهيد حسين سلامي ان الامام الخميني (رض) وفي ضوء ادراكه العميق لتاريخ الاسلام والثورات، اصدر الامر بتشكيل حرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة، واكد مرارا انه "لولا الحرس الثوري، لما بقي وجود للبلاد".

واضاف المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة، ان قائد الثورة الاسلامية يواصل المسار النوراني ذاته.

واوضح ان الجهاد لا يقتصر على الجهاد المسلح بل ينسحب على الجهاد العلمي والفكري والبناء وتقديم الخدمة للمحرومين والمستضعفين، مؤكدا ان الحرس الثوري كان رائدا في جميع المجالات.

وفي معرض اشارته الى شخصية ودور الشهيد حسين سلامي، قال ان الشهيد كان على دراية تامة بطبيعة العدو وكان يؤمن بقدرات وطاقات الشعب الايراني.

واشار الى الانجازات الدفاعية للبلاد، وقال ان التطور العظيم في القدرات الصاروخية والمسيرات للجمهورية الاسلامية الايرانية حصل في عهد الشهيد سلامي، وتم تاسيس هذه القدرة بالتعاون مع شهداء بمن فيهم حسن طهراني مقدم وباقي القادة البارزين.