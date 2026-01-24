المتحدث باسم وزارة الدفاع: قدرات البلاد الدفاعية والصاروخية أصبحت أكثر كفاءة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد رضا طلائينيك، المتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، إلى تعزيز القدرات الصاروخية الإيرانية، قائلاً: "لقد ازدادت قدرات إيران الصاروخية كمّاً ونوعاً مقارنةً بحرب الأيام الاثني عشر المفروضة، بل إنّ الاستفادة من تجربة تلك الحرب عززت قدرات الدفاع الصاروخي للبلاد وجعلتها أكثر فعالية".

وأضاف: "لقد تجاوزنا ظروف حرب الأيام الاثني عشر، وهذه القدرة الهجومية، كدعم ومساندة للدفاع الوطني، تُعدّ ميزةً عظيمةً تحمي الشعب الإيراني من أي عدوان عسكري".

وصرح العميد طلائينيك قائلاً: "إنّ الشعب الإيراني، بالاعتماد على الوحدة الوطنية وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن امتلاكه قوات مسلحة وقدرات صاروخية متميزة، يمتلك اليوم القدرة على مقاومة ومواجهة أي نوع من الصراعات والعدوان أكثر من أي وقت مضى".

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع: "إن تردد العدو في الخطاب والتهديدات يعكس قوة الشعب الإيراني وقدرات الدفاع والصواريخ للجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، وحرصاً على مبدأ المفاجأة، سيتم تجنب الكشف عن تقدم القدرات الصاروخية لتتناسب مع التهديدات المحتملة، على الرغم من أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية قد ازدادت بشكل ملحوظ مقارنة بفترة الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً."

