٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٥:٣٢ م

نمو في تراخيص محطات الطاقة المتجددة بمقدار أربع أضعاف

اعتبر نائب مدير التخطيط والابتكار في شركة ساتبا أن التحول الرقمي فعال في تقصير عملية الترخيص والتعاقد لمحطات الطاقة المتجددة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح أمير دودابي نجاد، في معرض حديثه عن الإقبال الواسع للمستثمرين على دخول مجال إنتاج الطاقة المتجددة، قائلاً: "نظراً للزيادة الكبيرة في الطلب والقيود المفروضة على تطوير الهيكل الإداري، وضعت الهيئة العامة للطاقة المتجددة (SATBA) استخدام أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على جدول أعمالها كحلٍّ فعّال لتيسير الخدمات، وإصدار التراخيص، ومتابعة تنفيذ المشاريع".

وفي إشارة إلى الزيادة الكبيرة في الطلب على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خلال الأشهر الأخيرة، قال: "إن الآليات الحالية في الدولة غير مصممة لتلبية هذا الحجم من الطلب والاهتمام، ولذلك سعينا إلى الاستفادة من إمكانيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للاستجابة لهذه الاحتياجات دون توسيع الهيكل التنظيمي وزيادة الموارد البشرية".

وأضاف دودابي نجاد: "تُظهر الإحصاءات بوضوح هذا التحول؛ فخلال عام 2025، تضاعف عدد التراخيص الصادرة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة أربع مرات مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، كما زادت قدرة الدولة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العام وثلاثة أشهر الماضية".

