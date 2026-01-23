وحيدي: الحرس الثوري سد منيع أمام مخططات العدو؛ لم تنجح أي حرب ضد إيران

وأفادت وكالة مهر، صرّح اللواء أحمد وحيدي، نائب قائد الحرس الثوري، في خطبة صلاة الجمعة هذا الأسبوع (25 فبراير) في طهران: إنّ المصلّين يحافظون دائمًا على حصن الدفاع عن الإسلام في أوجّه.

ثمّ هنّأ ذكرى المولد النبوي الشريف للإمام الحسين (عليه السلام) وحضرة أبي الفضل العباس (عليه السلام)، وتابع: أهنئ جميع حماة الحق والعدل الساعين إلى إقامة العدل في العالم بمناسبة يوم الحرس الثوري.

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، أن الحرس هو نتاج الثورة الإسلامية، وتابع قائلاً: إن الحرس الثوري الإسلامي هو ثمرة الإمام (رحمه الله) وتلك الروح الطاهرة التي استشرفت المستقبل ببصيرة نافذة، فأنشأت كياناً قادراً على حمايته من أهوال الأحداث دون أي تحيز في الدفاع عن الإسلام الحبيب والثورة الإسلامية، التي هي تجسيد تحقيق الإسلام في عصرنا، حتى لا يتكرر التاريخ المرير للماضي؛ التاريخ نفسه الذي دخل فيه علماء الإسلام في الدستور، ولكن نُهب تراثهم، التاريخ نفسه الذي في عام 1953، مع الانقلاب الأمريكي، أُهدرت فيه كل جهود الأمة، ولم تُتح لها فرصة تحقيق إرادتها. لقد أسس الإمام (رحمه الله) الحرس الثوري الإسلامي لحماية الثورة الإسلامية من كل مكائد الشر.

وأكد اللواء وحيدي: إن الحرس الثوري الإسلامي الحبيب موجود في الميدان لطرد داعش والإرهابيين من الميدان، وتدمير كل مساعيهم.

وأشار إلى أن "العدو، بكل قوته المادية وأفضل التقنيات المتاحة آنذاك، قد أعدّ أحدث حرب معاصرة في حرب الأيام الاثني عشر ضد بلادنا، لكنه مُني بهزيمة مُذلة. لا يستطيع العدو أن يُلحق الضرر بثورتنا الإسلامية".