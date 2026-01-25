العميد وحيدي: أمريكا تعتبر أكبر منتهك للبيئة في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد أحمد وحيدي، نائب قائد الحرس الثوري الإسلامي، اليوم، في المؤتمر الوطني للمخاطر البيئية والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المنعقد في جامعة الإمام الحسين (عليه السلام) العسكرية، على ضرورة مواءمة التنمية مع المبادئ البيئية، قائلاً: يجب أن تُستمد التنمية ونماذجها من المبادئ التي تحكم البيئة، وهو ما يُمثل جزءًا هامًا من قضية السيطرة على المخاطر البيئية والطبيعية.

وفي إشارة إلى الأبعاد المختلفة للمخاطر، صرّح العميد وحيدي: إذا ما نظرنا إلى المخاطر من حيث السلوك والديناميكيات والتكوين، فسنجد أن لكل منها أبعادًا مختلفة. عند الحديث عن المخاطر الطبيعية، يجب مراعاة جميع مستويات هذه المخاطر.

وأضاف: يجب دراسة الزلازل، والهبوط الأرضي، والانزلاق الأرضي، والبراكين. وعند دراسة الغلاف الحيوي، يُعدّ اختلال التوازن البيئي، والجفاف، والتعقيم البيولوجي من بين القضايا التي تُؤخذ في الحسبان. كما يجب دراسة التسونامي، وحركة المحيطات، ودورات جريان الأنهار، والفيضانات، والتيارات المحيطية. ويمكن أيضًا دراسة التغيرات في أنماط الطقس، والغيوم، والأمطار، والتغيرات في طبقة الأوزون.

وأكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: إن بناء القبة الذهبية حاليًا يُعدّ تدخلاً وعسكرة للفضاء، في حين أن عسكرة الفضاء محظورة بموجب الاتفاقيات القائمة. وبالطبع، سواءً كان مشروع حرب النجوم، الذي بلغ ذروته آنذاك، أو المشروع الذي يُناقش الآن تحت مسمى القبة الذهبية، فهو في الواقع تدخل وتجاهل للاتفاقيات والقوانين الدولية بهدف عسكرة الفضاء بهذا الشكل، مما يُخلّف آثارًا بيئية سلبية.

وأدرج العميد وحيدي التجارب النووية كأحد المخاطر البشرية المتعمدة، قائلاً: "بعض التجارب النووية الكبيرة التي أُجريت تحت الماء، تُخلّف آثاراً بيئية مدمرة للغاية. التجارب النووية، سواء أُجريت فوق الغلاف الجوي أو داخل الأرض، تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك المخاطر البشرية المتعمدة، والتي تُنفّذ معظمها الولايات المتحدة".

وأضاف: "بطبيعة الحال، عندما نتحدث عن المخاطر، فإن الأولوية هي إدراك المخاطر البشرية المتعمدة والتحلي بالحساسية تجاهها".

وأشار نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى التلوث في الخليج الفارسي، قائلاً: "تُسبّب السفن وناقلات النفط في الخليج الفارسي تلوثاً هائلاً. وقد أدى هذا التلوث البشري المتعمد إلى الإخلال ببيئة الخليج الفارسي وتدمير العديد من الكائنات البحرية".

ثم تابع حديثه بالإشارة إلى المخاطر البيئية والبيولوجية في غزة، قائلاً: "غزة مثال صارخ على تدمير البيئة، وهي بيئة دُمّرت عمداً بالقنابل الصهيونية والأمريكية. وقد سقط فيها قتلى وشهداء". إن الحروب التي تشنها الدول الغربية تُعدّ بحد ذاتها عاملاً مهماً في تدمير البيئة والمخاطر البيئية الناجمة عنها.

وتابع العميد وحيدي قائلاً إن الولايات المتحدة هي أكبر منتهك للبيئة في العالم، وأضاف: "إن أهم عامل في التدمير المتعمد للبيئة هو الأسلحة التي ينتجها الأمريكيون. فالولايات المتحدة هي أكبر منتهك للبيئة في العالم، تليها الدول الغربية بأسلحتها".

