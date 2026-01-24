مسؤول إيراني: لا مفاوضات بشأن القضايا غير النووية... نعتبر اي هجوم على ايران حربًا شاملة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن إيران لن تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي أو أسلحتها التقليدية، لكنها ترحب بمفاوضات تضمن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ممارسة أنشطة نووية سلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ونقل وكالة اسنا انه قال هذا المسؤول للصحفيين: "لن نناقش أو لن نتفاوض بشأن أي قضية تتعلق بأسلحتنا التقليدية، بما في ذلك الصواريخ. هذه قضية لا يمكننا المجازفة بها".

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران سترحب بمفاوضات تضمن حق إيران في ممارسة أنشطة نووية سلمية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال المسؤول الإيراني: "لا نريد الدخول في مفاوضات محكوم عليها بالفشل، ثم تُستخدم كذريعة أخرى لبدء حرب جديدة".

أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن إيران، بالإضافة إلى الموساد، تُجري تحقيقًا في الدور المحتمل لأجهزة استخبارات أجنبية في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال للصحفيين: "أُلقي القبض على عشرات الأشخاص الذين تربطهم صلات مباشرة بالموساد. ونحن نحقق في مدى تورط أجهزة استخبارات أجنبية أخرى في هذه العملية الإرهابية التي نفذها الموساد وأجهزة استخبارات مدعومة من الخارج داخل إيران".

وأضاف: "كانت هذه عملية استخباراتية مدعومة من الخارج"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.

كما حذر المسؤول الرفيع من أن إيران ستعتبر أي هجوم ضدها حربًا شاملة، وسترد بأقوى ما يمكن.

وقال: "هذه المرة، أي هجوم، محدودًا كان أم غير محدود، يُعتبر حربًا شاملة ضد إيران من جانبنا، وسنرد عليه بأشد طريقة ممكنة".

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران الآن "في وضع أفضل بكثير" مما كانت عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر.

