تحركات جوية وبحرية صينية مكثفة قرب تايوان تزامناً مع مغادرة حاملة الطائرات "لينكولن"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن سكاي نيوز، أن وزارة الدفاع التايوانية رصدت تحليق 26 طائرة مقاتلة وتحركات ست سفن حربية صينية.

كما أعلنت تايوان رصد ثلاث بالونات فوق أراضيها بين الساعة السادسة صباح الجمعة والسبت.

وأفادت مصادر تايوانية: تشير التقارير إلى أن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت مناطق الاستطلاع الجوي للدفاع الجوي في شمال ووسط وجنوب غرب تايوان.

وذكرت صحيفة تايوان نيوز اليوم: رداً على هذه التحركات، أرسلت تايوان طائرات وسفناً حربية ونشرت منظومات صواريخ ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

وتتزامن هذه الأحداث مع مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات مرافقة لها من بحر الصين الجنوبي وتحركها غرباً الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية هذا الشهر، رصدت تايوان 220 طائرة عسكرية صينية و162 سفينة حربية صينية.

/انتهى/