العقوبات الجديدة على إيران ترفع أسعار النفط عالميًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الولايات المتحدة أمس عن فرض عقوبات جديدة على سفن تحمل النفط الإيراني، مما أثار مخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت 1.82 دولارًا ليصل إلى 65.88 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، مسجلًا أعلى سعر له في عشرة أيام.

تُعد إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تُنتج حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا.

على الرغم من العقوبات، تُعد إيران أيضًا مُصدِّرًا رئيسيًا للنفط إلى الصين، وأول مُصدِّر للنفط إليها بحرًا.

وفقًا لإحصاءات معهد الطاقة البريطاني، بلغ إنتاج إيران من النفط والمكثفات 5.1 مليون برميل، محطمًا بذلك رقمها القياسي الذي استمر 46 عامًا بعد الثورة.

