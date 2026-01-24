إنتاج إيران من الصلب ينمو بنسبة 16% في ديسمبر 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استناداً إلى إحصاءات الاتحاد العالمي للصلب، بلغ إنتاج مصانع الصلب العالمية ملياراً و849 مليوناً و400 ألف طن من الصلب في عام 2025، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أنتجت مصانع الصلب في بلادنا 3 ملايين طن من الصلب في ديسمبر 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 16.2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغ إجمالي إنتاج إيران من الصلب (من يناير إلى ديسمبر 2025) 31.8 مليون طن، بزيادة قدرها 1.4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لهذا التقرير، بلغ إنتاج الصلب العالمي 139.6 مليون طن في ديسمبر 2025، بانخفاض قدره 3.7% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب إحصاءات الاتحاد العالمي للصلب، شهدت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، انخفاضًا في الإنتاج. فقد انخفض إنتاج الصين من الصلب خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بنسبة 4.4% ليصل إلى 960.8 مليون طن. في ديسمبر 2025، أنتجت شركات صناعة الصلب الصينية 68.2 مليون طن من الصلب، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

