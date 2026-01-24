فنانون من 70 دولة يشاركون في المؤتمر الدولي لرسوم الكاريكاتير بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس سياسات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الحؤولي الدولي للرسوم المتحركة والكاريكاتير ايدين مهدي زاده ان فنانين من 70 بلدا سيشاركون في هذه التظاهرة الثقافية.

واضاف مهدي زاده في حوار صحفي ان فنانين من اكثر من 70 بلدا ارسلوا نتاجاتهم واعمالهم الى هذه الدورة.

واوضح ان رسوم الكاريكاتير ليست متعلقة بشريحة خاصة بل بالعالم اجمع مضيفا ان مشاركة 70 بلدا في هذه التظاهرة، تؤكد هذا الحدث الذي نستضيفه.

يذكر ان المؤتمر الحؤولي لرسوم الكاريكاتير يقدم جائزة بقيمة 8 الاف يورو، وهي اغلى جائزة كاريكاتير، واجمالا يتم تقديم ما مجموعه 26 الف يورو وجائزة بقيمة 5 مليارات ريال ايراني الى فناني الرسوم المتحركة.

وتستضيف الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الحؤولي الدولي للرسوم المتحركة والكاريكاتير الفنانين حتى يوم 9 شباط/فبراير المقبل في طهران.

/انتهى/

