الحرس الثوري: انسجام القوات المسلحة أحبط مخططات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد محمد كرمي أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع تنسيقي لقادة القوات البرية في الجيش والحرس الثوري، الذي عُقد بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسين عليه السلام ويوم الحرس الثوري في مقر قيادة طيران الجيش.

وأشار كرمي إلى أن القوات المسلحة ليست مجرد قوة عسكرية، بل تحمل قيمًا وأفكارًا إلهية، وتستمد قوتها من التكامل والتعاون بين وحداتها، مؤكدًا أن رسالتهم تتجاوز المهام العسكرية التقليدية لتستمر في مسار الأنبياء.

وأضاف أن التعاون بين القوات البرية للجيش والحرس الثوري في جميع المجالات يسير بشكل إيجابي، خصوصًا في مجالات مثل "الجهاد الاكتفائي الذاتي"، ما يعزز الاستفادة المتبادلة من القدرات والإمكانات.

وأكد أن هذا الانسجام والتكامل بين القوات المسلحة أسهم في إحباط جهود الأعداء، خاصة في الأحداث والفتن الأخيرة، وأن تنسيق القوات مع الشعب حال دون تحقيق الأعداء لأهدافهم الشريرة.

وقال العميد كرمي: "التعاون واستنادنا إلى الرؤية التوحيدية حال دون وصول العدو إلى أهدافه، وأعاد الله مكائدهم عليهم. هذه نعم إلهية تتحقق عندما نكون متوحدين ومتعاونين، وتتجسد الوحدة والتماسك في الميدان العملي".

وأضاف أن انسجام وتعاون القوات المسلحة حال دون تنفيذ المخططات العدائية، مشيرًا إلى أن بعض المحاولات الأخيرة صممت لرفع عدد الضحايا وتهديد إيران بعقوبات قاسية، لكن توكل القوات على الله وتعاونها مع الشعب أجهض هذه المخططات.

وأشار كرمي إلى أن التعاون بين الجيش والحرس الثوري يعد رصيدًا قيمًا يجب الاستمرار في تعزيزه، موضحًا أن متابعة القادة في المقرات، والتخطيط المشترك، والاستفادة المتبادلة من قدرات الطرفين، يزيد من فعالية القوات ويعزز خنق مخططات الأعداء، مؤكداً أن الصمود والسعي في سبيل الله يحقق النصر المؤكد لجبهة الحق.

واختتم الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين وتبادل لوحات تذكارية.