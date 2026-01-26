العميد جهانشاهي: نحن نحن في ذروة الاستعداد للدفاع عن أرض بلادنا المقدسة

أفادت وكالة مهر للأنباء ، التقى العميد علي جهانشاهي بقدامى المحاربين في القوات البرية بمناسبة ذكرى ميلاد سيدنا أبو الفضل (عليه السلام) ويوم المحاربين القدامى، مثنياً على تضحياتهم خلال حقبة الدفاع المقدس، وصرح قائلاً: "إنكم مثالٌ يُحتذى به في التضحية والإيثار والاستشهاد".

كما أشار إلى جاهزية القوات البرية للجيش، قائلاً: "اطمئنوا أن رفاقكم في القوات البرية للجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن الإسلام وأرض وطننا المقدسة بكل ما أوتوا من قوة في أي وقت".

وأضاف العميد جهانشاهي، مشيراً إلى أن المحاربين القدامى يمثلون قدوة لنا جميعاً، ولا سيما للأجيال القادمة: "لقد أظهر هؤلاء الأبطال الأعزاء كل قوتهم في مواجهة الأعداء خلال الحرب المفروضة التي دامت ثماني سنوات، ودافعوا عن الدين والوطن".

وأكد العميد جهانشاهي على روح التضحية العالية لدى المحاربين القدامى، قائلاً: "إلى جانب أنشطتهم في مجالات الرياضة العامة، وتسلق الجبال، والسباحة، وغيرها من الرياضات، فإنهم يتألقون أيضًا في المسابقات الدولية، ويرفعون اسم الوطن عاليًا".

/انتهى/