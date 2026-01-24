  1. إيران
  2. السياسة
٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٦:٣١ م

السلطات الایرانیة الثلاث تناقش التطورات الاقتصادية للبلاد

السلطات الایرانیة الثلاث تناقش التطورات الاقتصادية للبلاد

اجتمع رؤساء السلطات الثلاث اليوم السبت، باستضافة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ليناقشوا آخر المستجدات الاقتصادية للبلاد ودرسوا كذلك تقريرا للبنك المركزي حول استخدام العملة الاجنبية الناتجة عن الصادرات في سوق العملة الاجنبية التجارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي تقريرا شاملا حول آخر الاجراءات في اطار مجموعة عمل توفير الامن الغذائي والمسائل المتعلقة بسوق العملة الاجنبية.

وبناء على ذلك، فان نحو 25 مليون اسرة استفادت لحد الان من مشروع بطاقة الدعم اذ بلغ مجمل الميزانية المخصصة لذلك 72 ألف مليار تومان.

وتحدث همتي عن زيادة في تدفق العملة الاجنبية الناتجة من الصادرات الى سوق العملة الاجنبية التجارية وقال انه تم خلال الاسبوعين الماضيين، تداول اكثر من مليار و 800 مليون دولار في هذا السوق وهو مؤشر على تعزيز تداول العملة الاجنبية وتحسين عمق السوق والتحرك باتجاه تثبيت سوق العملة الاجنبية.

رمز الخبر 1967688

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات