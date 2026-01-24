السلطات الایرانیة الثلاث تناقش التطورات الاقتصادية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي تقريرا شاملا حول آخر الاجراءات في اطار مجموعة عمل توفير الامن الغذائي والمسائل المتعلقة بسوق العملة الاجنبية.

وبناء على ذلك، فان نحو 25 مليون اسرة استفادت لحد الان من مشروع بطاقة الدعم اذ بلغ مجمل الميزانية المخصصة لذلك 72 ألف مليار تومان.

وتحدث همتي عن زيادة في تدفق العملة الاجنبية الناتجة من الصادرات الى سوق العملة الاجنبية التجارية وقال انه تم خلال الاسبوعين الماضيين، تداول اكثر من مليار و 800 مليون دولار في هذا السوق وهو مؤشر على تعزيز تداول العملة الاجنبية وتحسين عمق السوق والتحرك باتجاه تثبيت سوق العملة الاجنبية.