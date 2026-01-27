بزشكيان يأمر بإزالة العقبات الإدارية أمام تفويض السلطة إلى حكام المحافظات الحدودية

أفادت وكالة مهر للأنباء، في هذا الاجتماع، أشاد رئيس الجمهورية بجهود وأداء فريق العمل المعني بضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المواطنين، وصرح قائلاً: "لولا تشكيل فريق العمل هذا، لما أمكن تنفيذ الخطة الاقتصادية الحكومية لإصلاح نظام دعم الدخل بهذه السرعة والدقة، ولما تم تذليل العديد من العقبات والمشاكل التي واجهت تنفيذها. ولحسن الحظ، اليوم، ونظرًا لحجم مشتريات المواطنين في إطار هذه الخطة، فإن الإنتاج والسوق يسيران على طريق الازدهار والحيوية.

وأضاف: "في ظل الوضع الراهن للبلاد، من الضروري تنفيذ الأمور بسرعة ودقة أكبر، بعيدًا عن الإجراءات التقليدية والبيروقراطية المُعيقة. إن طلب محافظي الحدود واضح وشفاف تمامًا، ولا ينبغي للأنظمة المُعقدة والإجراءات المُكررة أن تُعيق استيراد السلع الأساسية من الحدود."

