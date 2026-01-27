عراقجي يناقش مع نظيره السريلانكي اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وويجيتا هيرات، وزير خارجية سريلانكا، وتبادلا وجهات النظر حول آخر مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وخلال هذا الاتصال، اشار عراقجي إلى تحويل الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف وعمليات إرهابية في الفترة من 8 إلى 10 يناير/كانون الثاني وشرح لنظيره السريلانكي الطبيعة المنظمة والإرهابية لهذه الأعمال، التي كانت تهدف إلى جرّ الولايات المتحدة إلى حرب أخرى ضد إيران.

كما أعرب عراقجي عن تقديره لدعم الحكومة السريلانكية لايران امام قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا ذلك دليلاً على نهج سريلانكا المستقل والمتوازن والودي تجاه إيران.

من جانبه أكد وزير الخارجية السريلانكي، مستشهدًا بنموذج الولايات المتحدة في التعامل مع الدول المستقلة، أن سريلانكا، كدولة صديقة، ستلتزم بمواصلة وتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية رغم بعض التدخلات الخارجية.

واتفق الجانبان أيضًا على مواصلة وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، ومواصلة المشاورات الوثيقة في المنظمات والمحافل الدولية.

