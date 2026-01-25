استشهاد احد قوات حرس الحدود الشمالية الغربية لايران الاسلامية بسبب انهيار جليدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد محمد أحمدي قائلًا: "بسبب تساقط الثلوج بكثافة وانهيار جليدي في مرتفعات مدينة سردشت الحدودية، استشهد الحارس الشجاع مهدي مصطفائي أثناء قيامه بواجبه في مراقبة الشريط الحدودي وضمان أمن الحدود الشمالية الغربية لإيران الإسلامية".

وأضاف: "بعد تساقط الثلوج بكثافة في مرتفعات مدينة سردشت الحدودية، وأثناء قيامهما بدورية ومراقبة الشريط الحدودي، علق حارسان حدوديان في انهيار جليدي في المنطقة الحدودية".

وقال قائد حرس حدود محافظة أذربيجان الغربية: على الرغم من سرعة استجابة قوات الإغاثة والإنقاذ التابعة لحرس الحدود، والهلال الأحمر، وجهود سكان المناطق الحدودية لإنقاذه، إلا أنه للأسف، استشهد الجندي مهدي مصطفائي، بينما نُقل حارس الحدود الآخر، الذي أصيب بجروح طفيفة، إلى مركز طبي.

وقدّم تعازيه لعائلة الشهيد ورفاقه، قائلاً: كان الجندي مهدي مصطفائي حارس حدود مخلصًا ومتفانيًا ومجتهدًا في وحدة سردشت الحدودية، وقد ضحى بحياته في سبيل أداء واجبه وحماية الحدود المقدسة لإيران الإسلامية.

/انتهى/