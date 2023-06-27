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٢٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ١٠:٠٨ ص

استشهاد أحد قوات حرس الحدود الإيراني بهجوم ارهابي جنوب شرقي البلاد

استشهاد أحد قوات حرس الحدود الإيراني بهجوم ارهابي جنوب شرقي البلاد

استشهد احد قوات حرس الحدود الإيراني اثناء التصدي مع هجوم ارهابي وقع في منظقة "سراوان" في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدى قوات حرس الحدود الإيراني، فجر اليوم الثلاثاء، مع محاولة مجموعة إرهابية لمهاجمة مخفر سراوان الحدودي .

وفي التفاصيل، كانت مجموعة مسلحة ارهابية تحاول التسلل الى الاراضي الايرانية بالقرب من برج المراقبة رقم 16 التابع للمخفر الحدودي "ميل 1390" والذي يتبع وحدة حرس الحدود في منطقة سراوان الحدودية ، لكن قوات حرس الحدود الايرانية الموجودة في برج المراقبة الحدودية تصدت للمجموعة الارهابية المسلحة ومنعتهم من الدخول الى اراضي البلاد.

وقد استشهد احد قوات حرس الحدود الايراني اثناء عملية التصدي لمحاولة تسلل هذه الزمرة المناوئة المسلحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1934429

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