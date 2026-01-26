حماس تؤكد استمرار دورها الوطني رغم الانسحاب من إدارة غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح قاسم -في تصريحات له أن قرار الحركة بالابتعاد عن المشاركة المباشرة في إدارة القطاع ينبع من حرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتجنيبه المزيد من الضغوط، وليس دليلاً على تنازل عن أهدافها التحررية أو تراجع عن مسؤولياتها الوطنية.

وشدد على أن حماس ستبقى ملتزمة بمواصلة نضالها من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، بما في ذلك الحرية، الاستقلال، وتقرير المصير، بالتعاون مع باقي فصائل العمل الوطني.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاشات مستمرة حول مستقبل إدارة القطاع بعد فترة طويلة من الصراع والحصار، حيث أشارت الحركة سابقاً إلى استعدادها لتسليم بعض المهام الإدارية لجهات فلسطينية مشتركة أو تكنوقراطية، مع الحفاظ على دورها السياسي والمقاوم.

/انتهى/