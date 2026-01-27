فيدان يلتقي وفدا من حماس لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقاء مع وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الاثنين في العاصمة أنقرة، ناقش خلاله الطرفان التطورات المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة والوضع الإنساني، إضافة إلى بحث شؤون إقليمية أخرى.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية التركية أن فيدان زوّد وفد حماس بقيادة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، بمعلومات عن الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا، ولا سيما من خلال مجلس السلام، بهدف الدفاع عن حقوق سكان غزة، مؤكدا العمل بإصرار لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى القطاع.

وشدد فيدان على أن تركيا ستواصل بحزم جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأمس الاثنين، عثر الجيش الإسرائيلي على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن ترمب بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكوّنة من 20 بندا لإنهاء الحرب بالقطاع والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأنهى الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.

