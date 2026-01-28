حماس: الكيان المحتل يحتجز جثامين مئات الشهداء

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكدت حماس في بيان لها أن كيان الاحتلال يرفض تسليم جثامين مئات الشهداء إلى ذويهم، بل ويرفض حتى تقديم أي معلومات عن مصير بعضهم، واصفةً هذا السلوك بأنه "جريمة وحشية وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية" يستمر في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي.

وأوضح البيان أن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا تزال مستمرة، في حين أن عائلات نحو عشرة آلاف شهيد لا تزال تجهل مصير جثامين أبنائها، التي لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة؛ وهي مشكلة ناجمة عن عامين من حرب الإبادة التي يشنها كيان الاحتلال، فضلاً عن النقص الحاد في المرافق والمعدات الثقيلة، التي لا تزال إسرائيل تمنع دخولها إلى غزة.

وانتقدت حماس الاهتمام الدولي الواسع النطاق بجثامين عشرات الجنود الإسرائيليين، متجاهلةً معاناة آلاف العائلات الفلسطينية، واصفةً هذا السلوك بأنه خلل أخلاقي وانحراف خطير عن معايير العدالة والإنصاف. أكدت الحركة أن هذا الوضع يستدعي مراجعة فورية وجهوداً جادة من المجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، وإعادة فتح معبر رفح، والسماح بدخول المعدات الثقيلة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض ودفنها بما يليق بالإنسانية.

كما دعت حماس مجدداً اللجنة الوطنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملةً في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والشروع الفوري في عملية إعادة الإعمار، وإطلاق عملية واسعة النطاق للبحث عن جثامين الشهداء وانتشالها، ومعالجة قضايا المفقودين الذين يواصل كيان الاحتلال إخفاءهم قسراً.

/انتهى/