الذهب يتمسك بمستوى 5 آلاف دولار للأونصة لليوم الثاني

أفادت وكالة مهر للأنباء، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5065 دولارا للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولارات أمس.

وقفز المعدن النفيس بما يصل إلى 1.4% يوم الثلاثاء، مسجلا سابع يوم متتالٍ من المكاسب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية، في وقت هبط فيه الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تساعد اليابان في دعم الين، ما جعل المعادن النفيسة أقل كلفة لمعظم المشترين. وارتفعت الفضة بنحو 7%.

