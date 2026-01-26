  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١:١٢ م

قائد البحرية الإيرانية: القوة البحرية الإيرانية ركيزة للاستقرار في المنطقة

أكد قائد القوات البحرية في الجيش الايراني، الادميرال شهرام ايراني ان القوة البحرية الإيرانية ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني خلال كلمة له اليوم الاثنين: القوة البحرية الإيرانية تعد ركيزة للاستقرار في المنطقة.

واضاف قائد البحرية الإيرانية: رفرفة علم الجمهورية الإسلامية على بعد آلاف الكيلومترات من الحدود المائية لا تضمن أمن خطوطنا التجارية فحسب، بل رسّخت أيضاً مكانة إيران كقوة بحرية في المشهد العالمي الجديد.

وشدد: الاعتماد على خبرات الخبراء المحليين وشباب النخبة قد أوصل البحرية الإيرانية إلى مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي. ولا شك أن هذه التطورات هي ثمرة روح الثقة بالنفس الموروثة من عهد الدفاع المقدس.

/انتهى/

رمز الخبر 1967759
جواد ماستری فراهانی

