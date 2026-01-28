عراقجی ردا على تهديدات ترامب: ايدي القوات المسلحة الايرانية على الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية السيد عباس عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X ردًا على التهديد الأخير من الرئيس الأمريكي: "قواتنا المسلحة الباسلة على أتم الاستعداد، وايديهم على الزناد وجاهزون للرد السريع والحاسم على أي عدوان على أرض وطننا الحبيب، أو مجاله الجوي، أو مياهه الإقليمية.

لقد علمتنا حرب الأيام الاثني عشر الدروس القيّمة ومنحتنا القدرة على الرد الآن بقوة وسرعة وكثافة أكبر.

في الوقت نفسه، لطالما رحّبت إيران باتفاق نووي عادل ومنصف ومتبادل المنفعة؛ اتفاق قائم على تكافؤ الفرص وخالٍ من أي إكراه أو تهديد أو ترهيب. اتفاق يضمن حماية حقوق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية، ويكفل عدم امتلاكها أسلحة نووية.

"لا مكان لمثل هذه الأسلحة في حساباتنا الأمنية، ولم نسعَ قط إلى امتلاكها."