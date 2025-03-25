وزير الخارجية الإيراني يناقش مع نظيره التركي اخر التطورات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث التطورات الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي مع السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، ناقش الجانبان التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في فلسطين المحتلة، واستئناف هجمات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان، وعدوانه على سوريا، وكذلك الهجمات العسكرية الأمريكية على اليمن.

وفي إشارة إلى مشاركته في الاجتماع الأخير للجنة الاتصال العربية الإسلامية في القاهرة لبحث الوضع في غزة، أكد فيدان على أهمية زيادة اهتمام الدول الإسلامية بأوضاع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأدان وزير خارجية بلادنا جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني على غزة ولبنان في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار، داعياً المجتمع الدولي وخاصة الدول الإسلامية والإقليمية إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الكيان المحتل.

كما أدان عراقجي الغارات الجوية الأميركية على اليمن، بالتزامن مع استئناف الكيان الإسرائيلي جرائمه ضد غزة والضفة الغربية ولبنان، وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنطقة لمنع العدوان على الدول الإسلامية وتصاعد انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتطورات الداخلية في تركيا، أكد وزير خارجية بلادنا أيضا على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن التطورات في تركيا هي شأن داخلي لهذا البلد، ونحن على ثقة بأن السلطات التركية المختصة ستدير هذه التطورات بشكل مناسب على أساس مصالح الأمة التركية.

ويُشار إلى أنه في بداية هذا الحديث، هنأ هاكان فيدان وزير خارجيتنا بعيد النوروز ورأس السنة الجديدة، وأكد استعداد تركيا للمساعدة في إيجاد حلول دبلوماسية للقضايا الإقليمية والدولية.

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