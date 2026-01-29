  1. إيران
الرئيس الايراني يوجّه بنشر أسماء جميع ضحايا وقتلى الأحداث الأخيرة لمواجهة التزييف

أعلن نائب رئيس قسم الاتصالات والإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهدي طباطبائي، أن الرئيس مسعود بزشكيان أصدر توجيهات بنشر أسماء وخصائص جميع ضحايا الأحداث المريرة الأخيرة، في خطوة تهدف إلى كشف الحقائق والتصدي للإحصاءات والمعلومات المضللة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن نائب رئيس قسم الاتصالات والإعلام في مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مهدي طباطبائي بان الرئيس مسعود بزشكيان اوعز بنشر أسماء جميع ضحايا وقتلى الأحداث المريرة الأخيرة.
ووفقًا لمركز الاعلام الحكومي ، فقد جاء في تدوينة كتبها طباطبائي على منصة "اكس" اليوم الاربعاء: "بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، سيتم نشر أسماء وخصائص جميع ضحايا الأحداث الأخيرة المؤلمة".

وأضاف: "تم أيضًا إعداد آلية لفحص أي معلومات أو تصريحات متضاربة والتحقق منها بدقة"، مؤكدا: "هذا الإجراء ردٌّ واضح على التزييف والإحصاءات الكاذبة، حتى يُفضح كل كاذب".

