  1. إيران
  2. الإقتصاد
٢٨‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١١:٥٢ ص

90% من العقوبات اللوجستية البحرية المفروضة على إيران غير فعالة

قال الأمين العام لرابطة شركات الشحن: "بفضل الإدارة الكفؤة، تم إحباط تهديدات فرض عقوبات على النقل البحري الإيراني".

أفادت وكالة مهر للأنباء،صرح مسعود بلمه، الأمين العام لرابطة شركات الشحن البحري، حول آخر مستجدات النقل البحري الإيراني، قائلاً: "بعد تطبيق عقوبات الأمم المتحدة تحت مسمى "آلية الزناد" وما نتج عنها من تهويل لفرض تهديدات جديدة على قطاع الشحن في بلادنا، لم يحدث أي شيء يهدد أنشطتنا الحالية".

وأضاف: "لم يحدث أي تصعيد للعقوبات، وما كان قائماً سابقاً تحت مسمى "آلية الزناد" لا يزال سارياً".

وصرح بلمه: "لحسن الحظ، تمكنت إيران من تحييد أكثر من 90% من تهديدات العقوبات بفضل الإدارة الكفؤة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية".

وأضاف: "لا أستخدم مصطلح "الالتفاف على العقوبات"، بل أعتقد أننا تمكنا من تحييد أكثر من 90% من هذه التهديدات".

وأكد الأمين العام لرابطة شركات الشحن: "هذه التهديدات في معظمها حبر على ورق، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف وطول فترات العمل قد صعّبا الأمور علينا".

