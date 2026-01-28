90% من العقوبات اللوجستية البحرية المفروضة على إيران غير فعالة

أفادت وكالة مهر للأنباء،صرح مسعود بلمه، الأمين العام لرابطة شركات الشحن البحري، حول آخر مستجدات النقل البحري الإيراني، قائلاً: "بعد تطبيق عقوبات الأمم المتحدة تحت مسمى "آلية الزناد" وما نتج عنها من تهويل لفرض تهديدات جديدة على قطاع الشحن في بلادنا، لم يحدث أي شيء يهدد أنشطتنا الحالية".

وأضاف: "لم يحدث أي تصعيد للعقوبات، وما كان قائماً سابقاً تحت مسمى "آلية الزناد" لا يزال سارياً".

وصرح بلمه: "لحسن الحظ، تمكنت إيران من تحييد أكثر من 90% من تهديدات العقوبات بفضل الإدارة الكفؤة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية".

وأضاف: "لا أستخدم مصطلح "الالتفاف على العقوبات"، بل أعتقد أننا تمكنا من تحييد أكثر من 90% من هذه التهديدات".

وأكد الأمين العام لرابطة شركات الشحن: "هذه التهديدات في معظمها حبر على ورق، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف وطول فترات العمل قد صعّبا الأمور علينا".

